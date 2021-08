Scheepvaart gealarmeerd voor persoon die bij Vlieland van een cruiseschip overboord sloeg

Er is een helikopter van de SAR (Search and Rescue) ter plaatse. Ook de boten Guardian, de Arie Visser en de Graaf van Bylandt van de Kustwacht zijn in actie gekomen.

Op de locatie waar de persoon overboord is gevallen zijn de golven meer dan drie meter hoog. Het schip was onderweg van Hamburg naar Antwerpen.

Oproep

De Kustwacht van Den Helder alarmeert boten in de omgeving om uit te kijken naar de persoon, die een blauw shirt aan zou hebben.

Het schip is doorzocht en de vermiste persoon is daar niet aangetroffen. De zoekactie gaat verder.