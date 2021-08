Afghaanse Massud over terugkeer van de Taliban: "Kan er niet van slapen"

In Afghanistan wonen nog vrienden en familie van Massud. "Het is er niet veilig. Ze willen heel graag naar een ander land, ze willen vluchten. Ze vragen hoe ze dat moeten doen, maar ik weet het ook niet", zegt Massud over de mensen waar hij nog moeizaam contact mee heeft via internet. "Ze willen niet in de handen van de taliban komen."

"Erger kan niet"

Als 12-jarige jongen vluchtte Massud ook voor de Taliban naar Nederland, voor een veilige omgeving voor zijn familie en om hier een toekomst op te bouwen. Zo heeft hij nu een restaurant in Leeuwarden. Maar dat zijn vrienden en familie er nu nog zijn, doet hem pijn. "Ik kan er niet van slapen, ik word er verdrietig van", zegt Massud. Hij wijst erop dat het land ook nog eens te maken heeft met het coronavirus. "Erger dan dit kan niet, eigenlijk."