Koning opent in september cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward

Het monumentale stadshuis van Bolsward is gerestaureerd tot ontmoetingsplek voor de bewoners en kwam er nadat gemeente Bolsward in 2011 opging in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Tijdens de opening krijgt de koning een rondleiding door het oude gebouw uit de periode 1614-1617. Hij zal onder meer de gerestaureerde toren, de raadszaal en expositieruimte bekijken.

Na de opening in het Atrium spreekt de koning met bewoners en geldschieters over de totstandkoming van De Tiid. Ook zal het gaan over waarom het zo belangrijk is dat Bolsward een ontmoetingsplek krijgt.