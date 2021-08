KNMI: maandagavond code geel vanwege harde wind

In het kust- en Waddengebied kunnen windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen, in buien zelfs tot 90 kilometer per uur. Het verkeer kan er hinder van ondervinden.

Weerman Piet Paulusma vraagt mensen ook om alert te zijn. "De wind haalt nog aan en wordt hard met kracht zeven in het Waddengebied, misschien wel kracht acht, hard tot stormig. Windstoten zijn er dan in kracht acht of negen in het Wadden- en IJsselmeergebied. Een waarschuwing voor de watersport dus: houd er rekening mee."