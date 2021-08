Friese apothekers willen vaker helpen bij vaccinaties: hun hulp bij corona beviel

Voorlopig is het nog niet nodig, zegt apotheker. "In Fryslân hebben we het nu goed voor elkaar. Ik weet niet of er een derde vaccin aan komt tegen corona, maar er zijn ook andere prikken die volgens een bepaald systeem worden gegeven. Apothekers zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En in sommige wijken is de vaccinatiegraad laag, als apothekers zouden wij daarin een rol kunnen spelen, dicht op de mensen."