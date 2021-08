24 uur natuurtellen op Terschelling levert 1.027 soorten op

Waar de afgelopen jaren droog en warm waren, heeft deze zomer heel wat goed gemaakt voor insecten, zegt Turnhout. "We zijn flink gestoken met z'n allen. Eigenlijk is het goed nieuws, want alle roofvliegen en libellen veren daardoor ook weer op."

Telteams

Er is over het hele eiland in groepjes geteld. "Een team planten, team zoogdieren, team zout water, team zoet water, team reptielen. Zij zijn kleine groepjes naar verschillende plekken gegaan om naar planten en dieren te zoeken."

In het rapport dat de burgemeester krijgt staan ook aanbevelingen. Maar volgens Turnhout valt het wel mee hoe kritisch het rapport is, omdat de natuur op Terschelling een belangrijke plek heeft.