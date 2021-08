Herdenking in Heerenveen: "Verhalen over Nederlands-Indië moeten verteld worden"

De moeder van Tjitske Kamstra uit Heerenveen werkte als assistent van een tandarts in het Jappenkamp om daarna in Nederland de eerste vrouwelijke tandarts van het land te worden. Het is belangrijk om dit verhaal en zoveel anderen door te geven aan nieuwe generaties, zo vertelde zowel Kamstra als burgemeester Tjeerd van der Zwan zondagavond in Heerenveen bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.