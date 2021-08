Groenveld wint vijfde Fries-dammenpartij en maakt nog kans op de wereldtitel

In de partij die op en neer ging, kwamen beide mannen in tijdnood. Met een slimme zet verraste Groenveld Walinga, waardoor de uitdager een dam veroverde. Het was de beslissing in de wedstrijd.

Met nog zes partijen te gaan, heeft Groenveld dus nog een kansje. De strijd wordt dinsdag in Harlingen hervat. Maandag hebben de mannen een rustdag.