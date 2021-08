Pier Eringa: "Burgemeester? Ik geloof niet dat dat bij mij past"

"De inhoud zit toch vaak bij de wethouders. Minister of politicus zal ik ook niet worden. Vooral in de tijd van ProRail (waar Eringa president-directeur was, red.) had ik veel contacten met die wereld en ik weet daarom ook wel hoe het werkt. Maar ik wil daar geen deel van uitmaken. Het publieke domein op het gebied van gezondheid, veiligheid en openbaar vervoer vind ik mooi. Maar dan vooral op concrete thema's, om daar wat voor elkaar te krijgen."

Omrop Fryslân

Toen Eringa werd gewezen op de directeurs-vacature die de Omrop op dit moment heeft, viel een kleine stilte. "Dat is een mooie wereld en ook het vak is mooi. Ik ben, denk ik, beter uit in een grotere organisatie met grotere problemen. Bovendien is er vast een Omrop-directeur te vinden die het beter kan dan ik."