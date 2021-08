Partuur Enno Kingma wint in Kimswerd, zevende seizoenswinst voor Sijbrandij-en-co

Het partuur van Kingma leek in de finale eenvoudig op de overwinning af te stevenen. Kingma-en-co kwamen op een 2-5 voorsprong, maar daarna kwam het partuur van Bergsma terug in de wedstrijd. Eerst voor eerst pakten ze en zo werd het zomaar gelijk: 5-5. Bij 5-5 4-6 sloeg Menno van Zwieten de bal boven en zo was de overwinning voor Kingma-en-co.

Derde prijs voor debutant

In de halve finale hadden Kingma-en-co al afgerekend met het partuur van Remmelt Bouma, Jelmer Miedema en Thomas van Zuiden (5-2 6-2). Bouma-en-co pakten wel de derde prijs. Dat was vooral speciaal voor Jelmer Miedema. Hij moest invallen voor Bauke Dijkstra en viel bij zijn debuut dus meteen in de prijzen.