Verlies Cambuur is zuur, maar "wij kunnen hiermee verder"

De Jong heeft genoten van het publiek: "Dit was weer ouderwets. Die supporters waren niet normaal, zo vijandig. Dat is speciaal. Als je hier staat, is dat prachtig."

Volgens De Jong was een gelijkspel terecht geweest, maar Cambuur staat met lege handen. Toch was de Cambuurtrainer trots op zijn ploeg: "Als je kijkt naar de jongens die corona hadden: Issa Kallon, maar ook Tom Boere, hoe hij invalt. En David Sambissa, hij is flink ziek geweest, maar die jongens zijn er weer en daar ben ik superblij mee."

Volgende week staat Cambuur voor een lastige opdracht. Dan spelen ze in Eindhoven tegen PSV. De Jong: "De kans is groot dat we zaterdag een lastige wedstrijd krijgen, maar thuis kunnen we van iedereen winnen."

"Dat is gewoon kippenvel"

Verdediger Alex Bangura was vooral onder de indruk van het publiek: "Ik moet een compliment geven aan het publiek, fantastisch hoe zij achter ons staan. Dat is gewoon kippenvel. Met deze sfeer spelen we gewoon met 12 man en dat voelen we ook."