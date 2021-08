RIVM: 61 nieuwe besmettingen in Fryslân, één sterfgeval

Gemiddeld zijn in de afgelopen week elke dag 76 besmettingen gemeld in Fryslân.

De meeste nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in de gemeente Leeuwarden (met tien). Daarna komt De Fryske Marren met acht besmettingen.

Vier gemeenten melden geen nieuwe besmettingen. Het gaat om Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Harlingen.

Eén sterfgeval, twee ziekenhuisopnames

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur één nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van de gemeente De Fryske Marren.

Twee personen met het coronavirus zijn in het ziekenhuis opgenomen. Dat gaat om een inwoner van Opsterland en een inwoner van Súdwest-Fryslân.

Landelijk

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 2.298.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is wat toegenomen: 671 besmette mensen liggen in het ziekenhuis. Op de intensive care liggen tweehonderd ernstig zieke coronapatiënten. Dat zijn twee meer dan een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 471 mensen met Covid-19, dat zijn zeventien meer dan zaterdag.