Terugkijken op de fierljeptweekamp; "Het zat er collectief niet in"

"Fierljeppen is een individuele sport en om meer een teamspirit te krijgen, zijn we naar Heeg geweest om te suppen en kajakken. Dat was geslaagd", zegt Wim Terpstra. "Als sportman wil je uiteraard winnen en de Hollanders in de pan gehakt, maar dat zat er collectief niet in. Op papier waren ze al 12 meter sterker."

Plan

Dat favorieten als Nard Brandsma en Marrit van der Wal er niet bij waren, hielp ook niet mee. "Dat is jammer." De bond heeft een plan opgesteld om beter te worden. "De tweekamp wordt een wedstrijd waar iedereen naar toeleeft en waar iedereen bij wil zijn. Dat zie je al bij de jongens, meisjes en junioren. Het is een kwestie van tijd dat het ook bij de senioren en dames komt. De tweekamp wordt een van de mooiste wedstrijden van het fierljeppen."