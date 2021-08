Harmke Siegersma, Margriet Bakker en Tineke Dijkstra stoppen met kaatsen

"Het is wel goed zo, er zijn meer dingen dan kaatsen in het leven", zegt Harmke Siegersma. Ze won de Jong Fammepartij, zeven keer het NK en was tweede op de Frouljus PC. Ze won ook verschillende internationale toernooien Wallball.



Margriet Bakker (29) neemt vanwege blessures afscheid. "Het is vooral toch mijn knie dat ik heb besloten om te stoppen en het plezier is er ook minder." Jaren geleden werd ze geopereerd, maar ze heeft niet het volle vertrouwen in het gewricht en ze heeft ook nog last van haar lies.

Tineke Dijkstra is in verwachting en stopt daarom met kaatsen.