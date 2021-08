RIVM: 65 nieuwe besmettingen in Fryslân

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 65 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM. Dat zijn er 34 minder dan vrijdag. Toen ging het om 99 besmettingen. Ook is er één persoon met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis.

Het dagelijkse aantal besmettingen van de laatste drie weken (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):