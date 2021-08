Cambuur begint zonder eredivisiewaardig stadion aan nieuw eredivisie-avontuur

Het doet De Graaf toch pijn dat het stadion zondag maar voor twee derde vol is. "Dat vind ik een grote zorg als ik naar de komende periode kijk. Hoe lang moeten we in deze situatie voetballen?"

In verband met de coronamaatregelen zijn er 7.000 supporters met een kaartje. Dat betekent ook dat er een stuk omzet ontbreekt: uit kaartverkoop en horeca. Tussen de 50.000 en 100.000 euro voor een wedstrijd als zaterdag, denkt de directeur.

Vol stadion

Afgelopen seizoen was er helemaal geen publiek. De club kreeg toen steun uit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Nu Cambuur gepromoveerd is, houdt die steun op omdat de omzet in vergelijking met 2019 flink omhoog gegaan is. De Graaf: "Wij hebben nu dus echt behoefte aan honderd procent bezetting, anders hebben we financieel een grote uitdaging."