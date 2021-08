Annet Huisman ontdekte 300 gedichten van haar moeder en maakte een bundel

"Mijn moeder heeft geschreven tot haar 90ste en daarbij gebruikte ze de computer", vertelt Annet Huisman. "Op een gegeven moment ging haar geheugen achteruit en kon ze eigenlijk niet meer op de pc. Als kinderen zeiden we dat die maar weg moest, want die frustreerde haar zo."

Ze had al eens stiekem op de computer gekeken. "Er staat ook een roman op, die vond ik wel wat ouderwets. Maar ik vond ook heel veel gedichten. Mijn moeder heeft vijftig jaar geleden een dichtbundel uitgegeven en daarna haar hele leven geschreven, voor de maatschappij, vaak in opdracht, maar blijkbaar dus ook over haar eigen zielenroerselen."

Hernieuwde ontmoeting

Toen ze begon te tellen, kwam ze op 312 gedichten. "Ik dacht, jeetje mina en vroeg mijn moeder hoeveel ze dacht dat het er zouden zijn. Die zei eerst van dertig. Haar ogen werden groot toen ze hoorde dat het er dus wel iets meer waren. Ze zei: 'heb ik dat geschreven?' Ik heb elk gedicht met haar doorgenomen, ze kende ze allemaal nog en wist precies wat er stond. Het was een hernieuwde ontmoeting van haar met haar werk en ook haar leven eigenlijk."

De haiku-achtige gedichten laten zien hoe ze de wereld zag en beleefde. "Dat is ontroerend." Het boek is te koop bij de boekhandel.

In Op&Ut vertelt Annet Huisman over de bundel, haar moeder en ze leest werk voor: