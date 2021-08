Kippenvel bij autocross Kollum; "Blij dat we mogen racen, ook al is het zonder publiek"

"Kippenvel! Iedereen is blij dat we weer mogen racen", zo omschrijft Meindert Acda van de organisatie de sfeer in Kollum. "Er was een coureur die zei: ook al vlieg ik er bij bocht één uit en is mijn auto helemaal kapot, die lach krijg je niet meer van mijn gezicht. Iedereen is blij dat we meer kunnen en mogen. We zijn er weer." Deelnemers kunnen elkaar na de coronamaanden weer in het echt zien en bijpraten.

Het is wel stil zonder publiek. "Anders hebben we vier- of vijfduizend mensen bij de baan en nu zijn er 180 coureurs die elk twee of drie monteurs meenemen." Doordat iedereen een QR-code moest laten zien, was er wat vertraging bij de entree.

Kollum is één van de weinige wedstrijden die doorgaat. Daardoor waren er extra aanmeldingen. De sprintersklasse was er niet meer in Kollum, maar daar is nu door coureurs speciaal om gevraagd, omdat ze dan weer eens aan een wedstrijd kunnen meedoen.