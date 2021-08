Feestelijke herdenking van schrijver Gerard Reve in Greonterp en Blauwhuis

Het afgelopen jaar kwamen er ondanks alle coronabeperkingen 85 mensen naar Greonterp. Ook dit jaar hebben al veel Reve-fans zich aangemeld. "Er komen zelfs 'Revianen' uit België, maar ook uit Brabant, Amsterdam en uit Fryslân", zegt organisator Hester Witteveen. Dat er nog altijd bezoekers komen, is volgens haar een teken dat Reve leeft bij zijn aanhangers. "Revianen citeren het werk, ze herkennen de ironie erin en het zijn lezers die elk jaar met kerst weer 'De Avonden' lezen dat rond die tijd speelt."

Hester Witteveen is de dochter van de kroegbaas van Blauwhuis waar Reve jonge jenever dronk. Hij kwam veel in het café. Er is een anekdote dat hij een afspraak met de kastelein had dat hij voor elke jenever die hij kocht een van het huis erbij kreeg. Dat kostte hem veel geld. Daar stond tegenover dat Reve jaarlijks duizenden guldens aan jenever bij de kastelein gekocht om thuis op te drinken.

Programma

Om 15.00 uur begint het programma in Blauwhuis en er is ook een deel in Greonterp. Oud-commissaris Hans Wiegel is één van de gasten. Hij zal vertellen over zijn herinneringen aan Reve. Er wordt voorgelezen uit werk van Reve en na de Heilige Mis in de Sint-Vituskerk is er een nazit in het café in Blauwhuis.

Vreemde snuiter

Reve had een soort haat-liefdeverhouding met Greonterp en de inwoners. Hij voelde zich er thuis en had een goed contact met de bewoners. Ze vonden de schrijver wel een vreemde snuiter die zo nu en dan te veel dronk.

Vorig jaar maakten we deze reportage over de herdenking: