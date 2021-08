Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land (deel 6): Go North, young man!

'Maakindustrie terug naar Nederland'

Het familiebedrijf Ventura Systems in Bolsward maakt busdeuren, heeft 200 man personeel en klanten in meer dan 40 landen. Eigenaar Bas de Nooijer heeft behoefte aan slimme jongelui en denkt dat de 'maakindustrie' weer helemaal terug komt van de lagelonenlanden.

Jelte Steur uit Tjerkwerd is afgestudeerd in Delft als industrieel ontwerper en werkte bij Philips in Amerika. Maar hij wilde zijn kinderen in Fryslân laten opgroeien. Hij bedacht en ontwikkelde een handige beker om uit te eten en probeert nu zijn 'Riser' succesvol in de markt te zetten.