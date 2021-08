Eigenaars Anne-Famkes Pleats aan Dokkumer Ie willen sociale eetkamer beginnen

Met hun projecten willen Wini Weidenaar en Jori Bottema iets terugdoen voor de maatschappij. "Wij vinden dat we het goed genoeg hebben, om anderen te moeten kunnen helpen", zegt Bottema. "Dat is toch het mooiste wat er is, een ander helpen?"

"Het is niet zo dat we geld overhebben, ofzo", zegt Weidenaar. "Maar wij denken van: als wij hiermee iets verdienen, dan willen we dat weer teruggeven."