Vissers luiden noodklok voor toekomst visserij met protest op IJsselmeer

De actievoerders willen dat een nieuw kabinet meer om de belangen van de vissers denkt en hen betrekt bij de besluitvorming van bijvoorbeeld windmolenparken. Niet alleen de hedendaagse vissers worden in hun bestaansrecht bedreigd door alle maatregelen, maar de volgende generatie krijgt helemaal geen kans meer om visser te worden, zeggen ze.

Zo'n 700 vissers varen morgen vanuit Hindelopen en Den Over richting het grote windpark in het IJsselmeer. De verwachting is dat bijna 250 vissers op de Afsluitdijk bij Breezanddijk staan.

Politici varen mee

De organisatie heeft diverse politici uitgenodigd, onder wie Roelof Bisschop (SGP), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Jan Mulder (PVV), die op diverse schepen meevaren en een petitie aangeboden krijgen.

Medeorganisator en visser Dirk Kraak zegt dat Windpark Fryslân uitgekozen is "om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen". Het park in aanbouw is verboden gebied geworden voor de vissers. Volgens Kraak komen er duizenden molens te staan.

Jonge vissers

Met name jonge vissers met een eigen bedrijf doen mee aan het protest, zegt Kraak. Zij zien hun toekomst somber in, want steeds meer visgebied verdwijnt door de parken.