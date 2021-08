Milan van Ewijk glundert: debuut, drie punten én publiek erbij

Heerenveen kreeg geen tegengoals te verduren en dat was voor keeper Mulder extra mooi: "De nul is heilig. Natuurlijk hoop je dat je in de tweede helft wat meer kansen kunt creëren, maar ik ben blij dat we de nul vast hebben kunnen houden."

Mulder was ook blij met de steun van het publiek. Volgens hem heeft die steun er mede voor gezorgd dat Heerenveen de voorsprong vast kon houden. En de overwinning smaakt uitstekend: "Winnen is een heel fijn gevoel en ik ben blij dat we dat vandaag ook weer gedaan hebben."