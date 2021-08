Opening onderwijs komt geen dag te vroeg: "Afgelopen 1,5 jaar was lastig"

De versoepelingen die het demissionaire kabinet vrijdag aankondigde, komen daarom ook geen dag te vroeg. "Dit is heel goed nieuws. We kunnen nu het leeuwendeel van ons onderwijs weer fysiek doen. En studenten kunnen elkaar weer op de campus ontmoeten en contact hebben met de docenten."

75 mensen is geen probleem

Dat groepen in lokalen niet groter mogen zijn dan 75 mensen, betekent dat sommige hoorcolleges nog wel digitaal moeten. "Maar daar zullen de studenten wel mee kunnen leven", verwacht Schaper. "Vooral het werken in groepen is heel belangrijk, en het contact met elkaar in de gebouwen. Dus we zijn hier al heel tevreden mee."

Voor de mbo's is die beperking van 75 mensen ook geen probleem, zegt Dijksma. "In het mbo kom je niet zo snel aan 75 mensen in een ruimte. Dus dit is allemaal heel goed te hanteren."

Studenten begeleiden

NHL Stenden heeft een nieuwe campagne meer dan 100 nieuwe docenten aangetrokken. Die kunnen ze goed gebruiken, onder andere om de studenten te helpen met begeleiding. "Alle zaken die met kennis te maken hebben, zijn wel redelijk goed doorgegaan: de meeste studenten hebben hun punten wel gehaald. Maar de begeleiding hebben ze wel heel erg gemist, daar proberen we een grote inhaalslag te maken.

Schaper kan eerst niet wachten totdat alles weer losgaat. "Dit scenario was precies wat we uitgewerkt hadden: volledig open met een maximum van 75 in de lokalen. We kunnen prima van start en met heel veel plezier zien we alle studenten tegemoet."