Eerste editie Jouster festival afgelast vanwege nieuwste coronaregels

Tegelijkertijd wil Van der Val niet te hard zijn. "Ik weet dat het soms moeilijk is. Iedereen heeft het afgelopen jaar veel voor de kiezen gehad. Wij hebben er ook veel werk in gestoken, een mooi programma geregeld, veel kaarten verkocht. Daarom zijn we nu heel teleurgesteld." Onder andere Miss Montreal en Jett Rebel zouden naar Joure komen.

"Het is niet alleen spijtig voor ons, maar ook voor de duizenden mensen die een kaartje hebben gekocht. We zitten allemaal wel wat te wachten op een leuk feestje of festival."

Heremapark Live wordt nu verschoven naar juni volgend jaar. Die afspraak was er ook al met de artiesten.