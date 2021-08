Nachtclubs en discotheken langer dicht, toegangsbewijs verplicht voor horeca

"Het virus is grillig en onvoorspelbaar en geen enkele stap is zonder risico", zei demissionair premier Rutte vrijdagavond. Hij keek daarbij ook terug op het loslaten van een hele rits maatregelen eind juni, waarna het aantal besmettingen omhoog schoot. Een fout wilde Rutte dat niet noemen, hij spreekt over een "leerervaring".

Nachtclubs en discotheken blijven wel langer dicht. Rutte: "Dat vinden we een te groot risico. Het is ook lastig te controleren, dat hebben we geleerd van de besluitvorming van 26 juni." Dat was de dag dat allerlei versoepelingen ingingen, die het kabinet begin juli weer terugdraaide.

"We zouden allemaal willen dat het anders was, maar de zomer heeft ons geleerd dat we voorzichtig moeten zijn."

Versoepelingen mbo en hoger onderwijs

Wat wel zeker is, is dat er voor mbo-scholen en het hoger onderwijs al eerder versoepelingen komen. "Ruim een miljoen jonge mensen krijgen nu al anderhalf jaar lang online onderwijs", zei Rutte. "De gevolgen zijn gewoon heel ernstig."

Daarom geldt voor het mbo, hbo en universiteiten vanaf maandag 30 augustus de anderhalvemeterregel niet meer. Er komen wel andere maatregelen om het aantal besmettingen te beperken: zo mogen er maximaal 75 mensen in een ruimte zijn en moeten mensen een mondkapje dragen als ze door het gebouw lopen.

Harde boodschap voor horeca en evenementen

Voor evenementen, festival, congressen en andere bijeenkomsten met meer dan 75 mensen wordt een toegangsbewijs verplicht: een vaccinatiebewijs, een negatieve test op een herstelbewijs.

Tot 20 september blijven de regels voor horeca, theaters, bioscopen en evenementen zoals ze nu zijn. "Ik realiseer me dat dit een harde boodschap is en dat deze sectoren op meer hadden gehoopt", zegt Rutte. "We blijven hen zo goed mogelijk helpen waar dat mogelijk is met de steunpakketten."