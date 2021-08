Rooien van aardappels bij Metslawier weer hervat na hevige regenval

Aardappelkweker HZPC bij Metslawier is sinds vrijdag weer bezig met het rooien van aardappelen op de proefvelden. Vanwege de hevige regenval van de afgelopen week was dat enkele dagen niet mogelijk. "We waren goed begonnen vorige week, maar toen kwamen wel hele dikke buien over", vertelt Peter Vos van HZPC.