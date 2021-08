Henk de Jong: "Wij krijgen het erg lastig in de eredivisie"

Aanvoerder Erik Schouten begint te lachen als hem wordt gevraagd of hij uitkijkt naar de competitie. "Wat dacht je zelf", zegt hij. Schouten kijkt uit naar het spelen in de eredivisie, al realiseert hij zich dat het veel lastiger dan vorig seizoen wordt. "Toen waren we meestal de bovenliggende partij. Dat zal nu anders zijn."

Schouten kijkt met gemengde gevoelens terug op de rommelige voorbereiding. "Dat was niet ideaal en dan sluipt er toch corona in de selectie. Heel vervelend. Maar inderdaad, er staat dezelfde ploeg als vorig seizoen, alleen een andere spits. Dus we weten wat we aan elkaar hebben. Er zitten veel vastigheden in, al kunnen dingen altijd nog beter."