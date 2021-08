Bewoner betrapt drie inbrekers in Leeuwarden

De inbraak was donderdagavond, rond half negen, in een woning aan de Gebroeders Wierdastraat in Leeuwarden.

Agenten hebben twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Utrecht, van 53 en 55 jaar oud. Dat meldt de politie. Een derde verdachte is nog voortvluchtig.

Buurtonderzoek

De politie is op zoek naar mensen die wat gezien hebben, en ook naar camerabeelden. Omdat de verdachten uit Utrecht komen, is de politie onder andere benieuwd of er in de buurt van de straat een onbekende auto is gezien.

Specialisten van de politie doen onderzoek in de woning, en in de omgeving. Er wordt ook buurtonderzoek gedaan.