Politie: Nog onduidelijk wat er gebeurde met paard (41) in Ried

Het paard was 41 jaar oud. Dat is uitzonderlijk. Volgens deskundigen wordt een paard gemiddeld zo'n 25 jaar oud. Als ze ouder zijn dan 15, kunnen ze gezien worden als paarden 'van oudere leeftijd', en boven de 20 zijn ze 'bejaard'.

Getuigen

Eerder vroeg de politie al aan mensen die wat gezien hadden, of ze zich wilden melden. Nu zegt de politie dat er met een aantal getuigen is gesproken.

Het paard zou geschrokken zijn doordat er stenen in de stal gegooid waren. Daarbij zou het paard een been gebroken hebben. Een veearts heeft het beest daarom in laten slapen.

Onderzoek

Politiemensen hebben onderzoek gedaan in de stal. Daaruit is nog niet duidelijk geworden wat er precies is gebeurd.

Een woordvoerder van de politie zegt dat mensen die wat gezien hebben, en die dat nog niet gemeld hebben, dat nog altijd kunnen doen.