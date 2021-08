De Leeuwarder vrijdagmarkt: laten we Afghanistan in de steek?

"Je kunt ze daar niet laten stikken", zei een bezoeker van de markt. "De gewone bevolking kan er ook niets aan doen dat zij de Taliban daar over de vloer krijgen."

Voor niets?

Een andere man vertelde dat zijn dochter als militair verpleegkundige in Afghanistan is geweest. "Liep haar leven daar voor niets gevaar?", vroeg hij zich af. Een ander was nog scherper en stelde dat wij de mensen daar, net als eerder in Srebrenica, in de steek laten. Een koopman omschreef het zo: "Het is schaamteloos van alle betrokken regeringen om de bevolking daar maar aan hun lot over te laten."

Lastig conflict

Er was ook berusting: "Het is religie meneer, daar is weinig aan te doen." Een ander dacht dat het probleem breder lag. "Je moet naar het hele Midden-Oosten kijken, inclusief Syrië. Dan kom je er achter dat het eigenlijk lastig is voor ons om te begrijpen."

De meesten waren het er wel over eens dat Afghanen die ons daar gesteund hebben en nu gevaar lopen, snel naar Nederland moeten worden gehaald. "Zij moeten als de bliksem hierheen komen, voordat het te laat is."