Iedere week nemen zo'n 100 Friezen corona mee terug van vakantie

"Het systeem met QR-codes voor de vakantie is nog niet helemaal waterdicht", zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. Alert blijven is daarom van belang, zegt zij. "Het beste is toch om een test bij de GGD te doen, ook al heb je zelf al een test gedaan. Ik moet ook zeggen dat de meeste besmettingen nog altijd in de thuissituatie worden opgelopen."

Gele boekjes

De vraag naar de zogeheten 'gele boekjes' is toegenomen. Dat komt omdat het Digitaal Corona Certificaat (DCC) alleen in Europa geldig is en omdat het gele boekje het dichtst bij een officieel reisdocument in de buurt komt.

Het gele boekje kan gestempeld worden na een vaccinatie. De boekjes zijn bij de GGD, maar ook bij boekhandels en ANWB-winkels te krijgen.

Plateau

In bijna alle leeftijdsgroepen ging het nieuwe aantal besmettingen omhoog. Afgelopen week ging het van 588 naar 530 besmettingen. "Je ziet toch een soort plateau. De mensen die ziek worden zijn ook de mensen die nog niet zijn gevaccineerd. We hopen dat het hierbij blijft en dat het daalt", verklaart De Graaf.