Vooruitblik op de eredivisie: "Voorbereiding zegt helemaal niets"

Van welke speler kunnen we het meest verwachten?

Andor Faber: "Als je naar beide selecties kijkt, dan is Joey Veerman verreweg de beste voetballer. Maar ja, de vraag is hoe lang hij nog bij Heerenveen speelt."

Arjen de Boer: "Hoe hij voetbalt, hij hoeft bij wijze van spreken geen contributie te betalen. Vorig jaar was hij goed voor 7 doelpunten en 10 assists, prima statistieken. Het is wel de vraag hoe gemotiveerd Veerman nog is. Hij wil graag een transfer maken, maar als geen enkele club het bedrag op tafel legt dat Heerenveen graag wil hebben, dan blijft hij gewoon in Fryslân. Ik ben benieuwd hoe hij daarmee zal omgaan."

Andor Faber: "Als Veerman weggaat, verwacht ik bij Heerenveen het meeste van Tibor Halilovic. Bij Cambuur kijk ik het meest uit naar Robin Maulun en hoe hij zich staande houdt in de eredivisie. Met zijn voetbalstijl kan hij een revelatie worden."