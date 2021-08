Femke Faber is geselecteerd voor het Nederlandse korfbalteam

Faber had het niet verwacht. Ze zat ooit wel in de selectie bij de jeugd onder de 16 jaar, maar ze kreeg daarna tweemaal blessures aan haar knie. Faber denkt nog steeds om haar knie, maar kan intussen zonder pijn spelen.

Team NL traint in Papendal en is zich op dit moment aan het voorbereiden op het EK in België. Volgens coach Niebeek past Faber goed bij de spelwijze en is zij goed in het creëren van kansen en het vrijspelen van anderen.