Magneetvissers halen mysterieuze buis boven water bij Peperga

Volgens politieagent Nico Dijkstra is het nu vooral even uitzoeken wat er met het voorwerp moet gebeuren. "Mogelijk is het een kanon, maar voor hetzelfde geld is het gewoon een buis. Dat laten zij de EOD onderzoeken. We willen als politie graag in kennis worden gesteld bij zulke vondsten. Want soms worden er oude wapens gevonden."