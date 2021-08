Spannum houdt Waling Dijkstra-wandeltocht in 'leaflike, rizende simmermoarn'

Spannum staat de komende jaren in het teken van Waling Dijkstra, ook in de aanloop naar het theaterspektakel dat in 2023 moet worden opgevoerd. Zaterdag is er dus een wandeltocht rond het dorp.

Er is veel belangstelling, vertelt Alie de Haan van stichting Mei-inoar Spannum. "De kaarten zijn uitverkocht. Maar we hebben het beperkt, omdat we met corona nog in een lastige tijd zitten."

Dijkstra woonde in Spannum

"'t Opgeande sintsje laket my oan", schreef Dijkstra in het bekende gedicht over de zomerochtend. De Haan: "Dat heeft hij geschreven in de periode toen hij in Spannum woonde, op een zolderkamertje op de oude bakkerij. 's Ochtends vroeg liep hij met de broodmand door de landerijen naar de boerderijen toe. Dat zie je terug in het liedje."