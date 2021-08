Schermen werken niet om algen weg te houden van Harlinger Strand

Het leek eerst niet verkeerd, maar omdat de wind met name vanuit het noorden van de kust kwam, was er ook niet veel aanvoer van slijk en algen. Dat veranderde toen de wind naar het zuidwesten draaiden met veel regen.

"Wat we vorige week hebben gezien, is veel wind en veel regen", zegt wethouder Erik de Groot van Harlingen. "Er wordt gespoten en er wordt op dit moment veel algenafval afgevoerd vanuit het IJsselmeer. Met zuidwesten wind komt dat op het strand terecht. Dat wisten we en dat is natuurlijk niet nieuw, maar we hoopten wel dat de schermen hun rol gingen vervullen."