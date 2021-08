Jirnsumer Merke is los, maar een vergunning krijgen was een flinke klus

Voor kermiscommissie de Jirnsumer Kat was het niet gemakkelijk om het feest te organiseren, vertelt Harm Sikkema. "Maar we zijn blij met wat we hebben neergezet. We zijn echt trots dat we dit jaar weer een kermis kunnen houden." Ook al gaan bijvoorbeeld de bingo en het ringrijden niet door.

Pas drie weken vergunning

Het was kort dag voor de kermiscommissie. "De steeds veranderende regels omtrent het coronavirus maken het lastig. Dan komt er wéér een e-mail uit Leeuwarden met nieuwe regels en moet je weer dingen aanpassen. Dat duurde maanden. Eigenlijk weten we nog maar drie weken dat we los kunnen. Toen kregen we een vergunning."

Inkomsten en erfgoed

Commissaris Brok wilde met de opening van het feest de kermissector steunen. "Voor de ondernemers is zo'n coronacrisis natuurlijk heel jammer. Het is nu al het tweede seizoen. Ook vanuit de provincie is er veel aandacht voor de ondernemers, maar het blijft een groot probleem. De inkomsten missen en de mensen willen ook het immaterieel erfgoed van dorpsfeesten behouden."