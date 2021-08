Friese vissers brengen ramp-rivierkreeft aan de man: "Net een gamba"

De Jager vist op paling, maar komt de rivierkreeft steeds vaker tegen bij zijn vistochten. "We merken echt dat we alle jaren meer vangen", vertelt hij. "Ze zitten dan als bijvangst in de palingfuiken. Je moet ze eruit halen of eruit plukken, want ze houden zich enorm vast. Ze rollen er niet zomaar uit, je hebt er heel veel werk van."

Verschrikking

De rivierkreeft hoor hier niet thuis. "Het gaat om de 'gevlekte Amerikaanse rivierkreeft'", weet De Jager. "In 1969 is hij voor het eerst waargenomen, in de grachten daar. Hij zal wel zijn meegenomen. En nu is hij over heel Nederland verspreid, een verschrikking."