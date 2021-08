Na Koopmans stapt ook Johan Talsma over naar Van Haga: ELP verder als BvNL

Eerder deze week maakte ook Nynke Koopmans uit Tytsjerk bekend dat ze naar BvNL ging. Talsma en Koopmans stonden bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart op de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie.

Voor Koopmans was Van Haga in eerste instantie de reden om zich bij Forum voor Democratie aan te sluiten. Nu hij verder gaat met een nieuwe partij, vond Koopmans het logisch om hem te volgen en Forum te verlaten.

'Al jaren een goede vriend'

Voor Talsma geldt dat hij zich niet meer kan vinden in de ideeën van Forum-leider Baudet. Daarbij wijst hij ook op de breuk van onder meer Van Haga met de partij. De Dokkumer mist de 'echte ondernemers' bij Forum. "En Van Haga is al jaren een goede freon van mij. De afgelopen periode hebben we bijna dagelijks contact."