Aantal besmettingen daalt verder: Fryslân niet meer rood op Europese coronakaart

Het aantal coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen is deze week stabiel gebleven. Bij de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, van donderdag, lagen er in totaal veertien mensen met het coronavirus in een Fries ziekenhuis. Zeven van hen op de intensive care, zeven op andere afdelingen. Het is van de ziekenhuispatiënten niet bekend waar ze vandaan komen.