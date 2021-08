Zakelijke evenementenbranche wil duidelijkheid: "Dat 'wispelturige' hebben we niks aan"

Van Dijk baalt er ook van dat haar sector bijna nooit genoemd wordt bij de persconferenties van het kabinet. "Terwijl de Fieldlab-evenementen wel hebben aangetoond dat bij zakelijke evenementen bijna geen besmettingen zijn. Wij weten als geen ander hoe je dingen moet organiseren, we kunnen het goed. Het steekt dat het toch niet mag."

Als de zakelijke evenementen weer worden toegestaan, geeft dat voor Van Dijk een nieuwe uitdaging: al haar personeel is intussen vertrokken. "Ik zit nu alleen. De anderen hebben ander werk gezocht, in sommige gevallen tijdelijk. Daar heb ik alle begrip voor natuurlijk. Ze zijn nu op een andere plek aan het werk."

"Ik hoop dat ze terugkomen als we los kunnen", zegt Van Dijk. "Een paar varen nu echt een andere koers, die hebben zich laten omscholen. Die zijn we dus kwijt. Er zijn ook mensen die ik straks weer aan het werk hoop te hebben."

Voor Van Dijk is het nog wel moeilijk om te bepalen wanneer ze die mensen weer vraagt. "Ik heb het nu heel druk met voorbereidingen. Als we vrijdag goed nieuws krijgen, dan hebben we de agenda al redelijk snel weer vol. Maar als we geen goed nieuws krijgen, dan val alles net zo snel weer weg en hebben we niks."