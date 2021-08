Droge dagen leveren akkerbouwers drukte op: "Iedereen wil graag op het laatste moment"

De afgelopen tijd is veel regen gevallen en dat zorgt ervoor dat het zeker in het noorden van de provincie moeilijk was om het land op te gaan. Daar houdt het gewas geen rekening mee.

Tineke de Vries is van landbouworganisatie LTO Noord en zelf ook akkerbouwer, tussen Hallum en Oudebildtzijl. Daar hebben ze ook veel regenwater gehad. "Afgelopen weekend zo'n 70 millimeter, de week daarvoor 80. Het telt aardig op."

Graan eraf is de grootste klus

In het noorden van de provincie gaat het met name om akkerbouw. "Het graan moet er nog af, dat is de grootste klus." Voor aardappelen en uien is de oogst later.

De droge dagen zorgen dus voor veel extra drukte bij loonbedrijven. "Iedereen wacht en wil graag op het laatste moment, dus dat zal vrijdag of zaterdag worden. Maar er moeten ook maar machines voorradig zijn. Niet alles zal er deze dagen af komen, dat is wel zeker." Augustus en september zijn gewoonweg ook de drukke maanden voor de oogst.

Nog geen ramp

Dan is droog weer welkom, maar volgens de voorspellingen komt er op korte termijn meer regen aan. De Vries: "Ik hoop dat het in het weekend wat meevalt en we daarna weer de goede kant op gaan. Er is hier en daar wel wat schade, in lege stukken in slenken. De schade is ook nog van het begin van het seizoen." Van een ramp wil ze niet spreken, de oogst is niet verloren gegaan.

Het is wel een groot verschil met de afgelopen, droge jaren. "Nu zien we maar weer dat het ook anders kan" , zegt De Vries." We hebben drie hele droge jaren gehad. Toen spraken we over de aanvoer van water. Nu is het heel belangrijk dat we het ook kunnen afvoeren."