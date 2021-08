'SC Heerenveen aan stand verplicht om te winnen van Go Ahead Eagles'

De trainer is heel benieuwd hoe zijn ploeg daarmee omgaat. In zijn basiself staan twee nieuwe gezichten: Sven van Beek en Milan van Ewijk. Verder is de ploeg hetzelfde gebleven. Grootste verschil is dat centrale verdediger Pawel Bochniewicz ontbreekt. De Poolse sterkhouder ligt er lang uit met een kruisbandblessure.

Grootste verrassing in de basiself is dat Arjen van der Heide de voorkeur krijgt boven Filip Stevanovic. De 18-jarige Stevanovic is een talent uit Servië, die gehuurd wordt van Manchester City. Jansen: "Beiden zijn grote talenten, maar weten ook dat ze niet allebei 34 wedstrijden gaan spelen. Ik geef nu de voorkeur aan Arjen."