Kinderen met minder kansen krijgen hotelovernachting, training en wedstrijd

Het weekend wordt aangeboden door de maatschappelijke stichting Cambuur Verbindt. De kinderen worden thuis opgehaald met een limousine en krijgen in het Cambuurstadion een voetbaltenue en een voetbalclinic.

Later gaan de kinderen ook survivallen en na een nachtje slapen in het hotel gaan ze de volgende dag naar de eerste competitiewedstrijd van Cambuur, tegen FC Groningen. Cambuur Verbindt zet zich al een aantal jaren in om mensen met minder kansen vooruit te helpen.