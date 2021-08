Tweede skûtsje voor museum Earnewâld in originele staat gebracht

Een echt vrachtschip had het museum nog niet. "De schepen die er op dit moment liggen, kunnen worden verkocht. Maar dit schip is van onszelf en het komt voor het museum te liggen. In samenwerking met de gemeente hebben we een locatie gekregen. Als het meezit kan hij twee oktober in het water", hoopt De Wilde.

Lange historie

In totaal neemt de restauratie zo'n zes maanden in beslag. "Vroeger voer hij als vrachtschip, later was hij een woonschip in Leeuwarden en in de SKS heeft hij als de Ulbe Zwaga gevaren. Uiteindelijk belandde het skûtsje bij de IFKS en nu hebben we hem gekregen voor het museum", legt Age Veldboom uit.