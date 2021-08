GGD: 68 procent Friese eilandjeugd is volledig gevaccineerd

Dat zegt de GGD Fryslân tegen persbureau ANP. De eilandjeugd heeft allemaal het vaccin van Pfizer gekregen.

Op Vlieland is 60 procent van de jeugd volledig gevaccineerd: 40 van de 66 jongeren hebben twa prikken gehad. Op Terschelling gaat het om 185 van de 266, dat is goed voor bijna 70 prosint. Op Ameland hebben 148 van de 220 twee prikken gehad, dat is 67 procent. En op Schiermonnikoog hebben 32 van de 41 jongeren twee vaccinaties gehad (78 procent).

Afspraak niet nodig

De GGD Fryslân kwam begin deze maand speciaal naar de eilanden en heeft bij de jongeren een tweede prik gezet. Dat gebeurde bij de eerste prik ook al. Jongeren hoefden geen afspraak te maken voor een vaccinatie.

Nog 87 jongeren hebben de tweede prik niet gehad. Dat komt mogelijk doordat sommige jongeren zelf corona hebben gehad, dan is een prik genoeg. Een andere reden kan zijn dat de jongeren op vakantie waren toen de GGD langskwam. Wie nog een tweede prik moet hebben, kan die zelf halen aan de wal.