Welk schoonmaakmiddel zorgt ervoor dat de brandweer in actie komt?

Formaldehyde werkt tegen bijna alle virussen, schimmels, gisten en bacteriën, meldt de GD. "Het is niet selectief, dat wil zeggen dat het niet alleen de cellen van micro-organismen kapot maakt, maar ook menselijke en dierlijke cellen."

De gemeente Achtkarspelen meldde eerder op de dag dat er in Harkema ook mensen geweest zouden zijn die last van de ogen kregen.

Mogelijk kankerverwekkend

De International Agency for Research on Cancer (die onderzoek doet naar kanker) meldt dat formaldehyde 'mogelijk kankerverwekkend bij mensen' is. Bij ratten en muizen is daar bewijs voor. Bij mensen niet.

Uit onderzoek is wel gebleken dat bij mensen die veel in aanraking kwamen met formaldehyde vaker kanker voorkwam, maar wetenschappelijk kon dat niet worden vastgesteld, meldt de GD.

Gevaarlijk en goedkoop

"Formaline heeft twee voordelen", zegt Piet Faber fan boerenbelangenorganisatie LTO Noord. "Het is effectief, en goedkoop."

Het product wordt steeds minder gebruikt. Er zijn alternatieven die minder schadelijk zijn, maar in sommige gevallen is formaline wel 'het spul om te hebben'. Bij een salmonellabesmetting bijvoorbeeld. Zo'n besmetting zou er in Harkema ook zijn geweest.

Deskundigen uit de pluimveesector zeggen tegen Omrop Fryslân dat formaline niet gevaarlijk is, als het op deskundige wijze gebruikt wordt.

De gemeente Achtkarspelen meldt dat de geur geen gevaar vormde voor de gezondheid van mensen en dieren.