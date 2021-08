Het zwerfskûtsje Nooit Gedacht is op terugreis naar Kootstertille

Het skûtsje belandde na veel omzwervingen in Parijs, waar er een bed & breakfast in werd gehouden. De Franse eigenaren wilden van het skûtsje af en via Stichting Foar de Neiteam wordt het op dit moment naar Fryslân gesleept.

"Het zit nu in een stroomversnelling", zegt wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen. "Het heeft even geduurd voordat het met corona en transportproblemen kon beginnen, maar ik heb begrepen dat ze nu in België zijn."

"Buitenkans"

De wethouder legt uit dat er in Kootstertille al jaren ervaring met werkgelegenheidsprojecten is. "Met het project Beurtschip leiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot lasser. We hebben er veel succes mee. Er zijn al diverse schepen aangepakt. Dit is natuurlijk een buitenkans: dat een skûtsje dat ooit in Kootstertille is gebouwd nu weer terugkeert."

Opleiding en diploma

De bedoeling is dat de mensen die aan het skûtsje werken ook een lasdiploma kunnen halen. "Wij zijn een gecertificeerd opleider en de werkgevers hebben daar veel behoefte aan. Ook de houtbewerking speelt er een rol in. We krijgen een mooi skûtsje terug en de mensen leren een vak. We hebben voor participatie een budget, daar past dit project in. Er is geld beschikbaar om mensen weer uit de bijstand te krijgen."