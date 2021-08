Verloedering van de laatste arbeiderswoningen van De Westereen

"Dit had behouden moeten worden", zegt Bergsma teleurgesteld. Gemeente Dantumadiel en het dorpsbelang van De Westereen hebben zich niet verzet tegen de sloop. Bergsma vindt het eeuwig zonde. Volgens hem moet het dorp meer opkomen voor zijn historisch erfgoed.

"Iedereen had aan de bel kunnen trekken, maar het is niet gebeurd", zei hij. "We hebben het over ons heen laten komen. Heel jammer. Nu is het een ruïne, mogen is het gesloopt."

Verpieterend erfgoed

Het gaat om een arbeiderswoning, een opvolger van de spitketen van vroeger. Er is nog wel wat over van dit type huis, aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte en de Foarstrjitte staat bijvoorbeeld ook nog wat. Maar de ene woning ziet er beter uit dan de ander. Sommigen verpieteren. Bergsma hoopt dat er woningen bewaard blijven, desnoods verplaatst worden naar een betere plek.

Jan Bergsma pleit daarom voor een stichting, om geld en steun bijeen te krijgen om de laatste arbeidershuisjes te bewaren. "Zo kunnen we mensen in de toekomst laten zien: dit was De Westereen, van de spitketen waar men eerst in woonde tot nu. We moeten onze historie niet vergeten."